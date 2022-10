Voor de laatste keer peren plukken bij Toffe Peer: "Het is een beetje dubbel"

Acht jaar lang was het voor veel mensen vaste prik in de herfst: peren plukken bij fruitteler Toffe Peer in Middenbeemster. Dit jaar kan het voor het laatst: het bedrijf gaat er mee stoppen. Naast dat het voor mensen leuk is om hun eigen peren te plukken, vindt teler Hester Jonk het ook belangrijk dat kinderen weten waar het fruit vandaan komt.

Voor de laatste keer peren plukken bij Toffe Peer - NH Nieuws

Jens komt aansjouwen met een grote zak peren. Hij is maar wat blij dat die straks weer wordt overgenomen door zijn sterke vader. Zijn zus grijnst: "Hij lijkt net op de Sinterklaaszak." "Ik hoop dat we hebben kunnen laten zien dat de peren niet alleen per vier in een plasticje in de supermarkt liggen, maar hier aan de boom groeien", lacht Hester. "En dat er wel eens een beestje in kan zitten. Maar voor ons is dat eigenlijk wel goed, want dat laat zien dat wij hier geen gif gebruiken. Daar moet je ze soms wel eens in opvoeden. De eerste reactie is: 'ieuwl, weg ermee'. Maar je moet ze niet weggooien, want dat laat zien dat de peer goed is. Anders zou het beestje er niet in zitten." Tekst loopt door onder de foto

De familie Van Duijkeren heeft een volle zak met peren - NH Nieuws

Aangekomen bij de teler is het niet zomaar het terrein oplopen om je peren te plukken. Je gaat eerst met een treintje het land op. Dat treintje werd door de jaren heen gebruikt om de oogst mee binnen te halen, maar is op dit soort dagen een leuke attractie. Het is wel een heel ander gezicht dan voorheen: omdat het bedrijf verkocht is moet het land zonder bomen opgeleverd worden. Nu is al zo'n negentig procent van de bomen omgezaagd.

Quote "Mijn vader gaat met welverdiend pensioen en dat gun ik hem" Fruitteler Hester Jonk

"Het is een beetje dubbel", zegt Hester dan ook over deze laatste dagen. "We hadden het graag anders gezien. Het is een prachtige plek waar nog nooit een korrel kunstmest hebben gestrooid, dus de bodem is heel goed. We hebben heel veel geprobeerd, maar het is niet haalbaar om over te nemen. Mijn vader gaat met welverdiend pensioen en dat gun ik hem. Hij heeft heel, heel hard gewerkt voor veel te weinig. Bijna veertig jaar heeft hij elke boom zelf aangeplant en daarna verzorgd, gesnoeid en geplukt." NH Nieuws keek vijf jaar geleden al mee met het peren plukken. Toen stond het hele land nog vol bomen. Tekst loopt door onder de video

Zelf peren plukken met de peren pluktrein - NH Nieuws

Terug bij het spoor, waar verschillende mensen wachten op het treintje terug. Een moeder met zoon en dochter vertelt dat het voor haar echt een traditie is geworden. "Het was altijd met een treintje tussen de peren door, en nu over een braak stuk land helaas. Maar we hebben wel een kilootje of drie geplukt, haha. We kunnen even vooruit."