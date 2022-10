Probleemloze avond voor VZV in European Cup tegen Dicken, nederlaag SEW in Zweden

Een simpele overwinning voor VZV in de European Cup. De handbalsters uit 't Veld versloegen Dicken met 22-13 en kwamen geen moment in de problemen tegen de Finnen.

Een meevaller voor VZV uit ’t Veld dus vanavond, omdat het in de nationale competitie niet goed gaat. De eerste vier wedstrijden werden verloren tegen VELO, Kwiek, Boer’n Trots en VOC. Afgelopen weekend werden pas de eerste punten binnengehaald. De handbalsters versloegen PSV met 31-28. De slechte start in de eredivisie was geen moment te zien in de European Cup-wedstrijd tegen Dicken (Finland).

Het team uit West-Friesland was vanaf het begin sterker en kwam op voorsprong. De marge werd snel uitgebreid van 5-3 en naar 11-3. Daardoor was de stand bij rust ruim in het voordeel van VZV: 12-5. In de tweede helft bleef VZV een maatje te groot voor de Finnen. Binnen de kortste keren stond het 16-8, waardoor het eigenlijk al gespeeld was. In de slotfase werd de marge nog tien punten (21-11) en de eindstand was 22-13.

SEW onderuit in Zweden

SEW uit Nibbixwoud speelde vandaag ook de heenwedstrijd in de European Cup. In tegenstelling tot VZV verloor het team van Michael Vijverberg. Het werd tegen Lugi Dam (Zweden) werd het 31-23.