Brandweer rukt groots uit en breekt slagboom voor aangebrand pannetje

Een aangebrand pannetje van een bewoner veroorzaakte vanmiddag een grote hulpactie van brandweer, politie en ambulance. In het wooncomplex Johan Limpershof in Haarlem wonen veel ouderen, dus de brandweer nam geen enkel risico. Eenmaal daar bleek de brand mee te vallen, maar in alle spoed is wel een slagboom gesneuveld.

Meerdere brandweereenheden, de politie en een ambulance kwamen op de brand af. Eenmaal daar bleek de brand snel geblust, er hoefde zelfs geen water aan te pas te komen. De bewoner bleek na controle door de ambulancedienst rook te hebben ingeademd, maar is verder niet gewond geraakt.

"Bij zo'n pannetje kan veel rook ontstaan. We kregen rond 17.30 uur de melding dat er rook op de gang was, dus schaalden we op", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We hoefden de boel alleen te ventileren en vervolgens kon de bewoner weer zijn huis in."

Hoe het kan dat de slagboom is gesneuveld, dat weet de woordvoerder niet precies. "Het kan zijn dat de slagboom niet omhoog ging. In zo'n geval kiezen we ervoor gewoon door te rijden om de brand te blussen."