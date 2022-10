Andijk komt in actie: 2500 euro voor gedupeerd gezin na woningbrand

In de sporthal is een dansoptreden en het orkest waar ook Woestenburg deel van uitmaakt, treedt op. Daarnaast zijn er verschillende spelletjes te doen, een stormbaan en verschillende eet- en drinkkraampjes. En ook bij de lotenverkoop loopt het storm. Het is duidelijk: Andijk leeft mee met het gezin van Daan Woestenburg.

De onbedoelde hoofdrolspeler kijkt het allemaal met verbazing aan. De afgelopen drie weken waren door de brand zeer heftig te noemen. Het gezin met twee kinderen - de derde is op komst - verloor in één klap hun huis, alle bezittingen en daarnaast overleefde de hond de brand niet. "Als je hier dan bent en je ziet wat mensen allemaal voor ons doen, dan is dat heel tof, heel bijzonder. Hartverwarmend", zegt Daan.

Thuis kwijt

"Je bent niet alleen je huis, maar ook je thuis kwijt. Dat is heel moeilijk", vertelt hij over de impact. "We zijn wel verzekerd, dus dat dekt hopelijk een groot deel. Maar je mist ook veel alledaagse dingen. Speelgoed van de kinderen, bijvoorbeeld. Financieel wordt het sowieso lastig, want mijn vrouw werkte vanuit huis als gastouder. Dat kan ze nu zeker een jaar niet doen, dus dat inkomen valt weg. Dus deze benefiet is zeer welkom."

Carola Dubbeldeman en Joyce Hordijk kwamen vrijwel direct na de brand in actie en bedachten de benefiet. Vanuit de ouderraad van de Kuyperschool werd het project opgetuigd. "Iedereen wil wat doen, iedereen wil helpen. Dat is fantastisch om te zien. We hadden geen idee wat we ervan moesten verwachten. Maar als we zien wat hier allemaal gebeurt, dan maakt mij dat wel een beetje trots. Trots op Andijk ook."