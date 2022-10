Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek blij met nieuwe bes-klok: "Sluit prachtig aan op het geheel"

Het carillon van het raadhuis in Hilversum is uitgebreid met klok nummer 49, een bes-klok. Afgelopen donderdag is de klok met een doorsnede van 1,75 meter en een gewicht van 3.500 kilo in de toren gehangen. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag laat stadsbeiaardier van Hilversum, Wim Ruitenbeek, weten hier blij mee te zijn.

Het hijsen van het gevaarte was een monsterklus met een paar spannende momenten. “Het hijsen is het enige waar ik mij niet mee bemoeid heb met de klok”, vertelt Wim Ruitenbeek. “De aannemer en de kraanmachinist hebben de klok vakkundig naar boven gehesen. Het was een bijzondere klus en hij hangt nu op bijna 50 meter hoogte in de toren."

Een probleem was wel dat de klok niet zomaar via boven naar binnen kon, want bovenaan in de toren zitten de galmgaten, waardoor het geluid van de klokken naar buiten kan. "Hierdoor moest de klok via beneden naar binnen. In de toren zitten luiken en daar is de klok doorheen gegaan.”

Missen klok

De stadsbeiaardier miste deze klok in het carillon. “Voorheen hingen er 48 klokken, dat zijn vier octaven en daar kun je heel veel muziek op spelen, maar ik miste eigenlijk een grote basklok. Veel muziek staat in een lage bes toonsoort. Als een beiaard de klok aanslaat, klinkt de klank erg lang uit. Bij een lage klok, duurt het extra lang. Als de muziek dan eindigt in de toonsoort bes, dan wil je heel graag een grondtoon bes daaronder hebben. Als de andere lage klokken blijven doorklinken, dan sluit het niet mooi op elkaar aan. Vandaar dat ik deze klok miste. Nu deze is toegevoegd vergroot het de mogelijkheden in wat ik kan spelen.”

Nadat donderdag de klok in de toren is gehangen volgde een dag later de klepel. Onderaan de klepel zit een draad en die staat in verbinding met de toets. Daarachter zit nog een hulpveer want anders is het te zwaar om de klepel in gang te krijgen. “Voor mij was dit het spannendste moment: om de klok voor het eerst te horen. De klokkengieterij kan zo’n klok goed bouwen maar dan is het nog de vraag hoe de klok mengt met de andere klokken uit 1958. Elke klok heeft zijn eigen klankkleur en de beiaard in het Raadhuis heeft een beetje een stoere toon. De nieuwe klok sluit prachtig aan op het geheel.”

Het eerste nummer

Het eerste nummer wat Ruitenbeek gaat spelen weet hij nog niet. In het kader van de Rainbow Week heeft hij veel verschillende verzoekjes gekregen die hij kan spelen. Het gaat in ieder geval een nummer worden met de lage bes-klank. Woensdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur is te horen hoe het nieuwe carillon klinkt.