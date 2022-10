Strooiwagens klaargemaakt voor de winter: "We hopen op een boel sneeuw"

De winter komt er weer aan en daarom haalt Provincie Noord-Holland de zoutstrooiers, sneeuwploegen en strooiwagens weer uit de schuur. In Hoofddorp werd vanochtend een vlootschouw gehouden en er wordt ook een nieuwe strooimachine gepresenteerd.

Ook alle vrachtwagenchauffeurs verzamelen zich weer. "Als je zo al die mensen en vrachtwagens bij elkaar ziet, begint het wel weer te kriebelen. Dan heb ik wel weer zin om te gaan", zegt Michel Hofland, coördinator gladheidbestrijding bij Provincie Noord-Holland.

Vanaf het nieuwe seizoen zullen ook de nieuwe strooimachines in gebruik genomen worden. "Daarbij gaat het meeste automatisch, dus het wordt wel een stuk makkelijker. Een bushalte wordt automatisch gestrooid, en ook als je links- of rechtsaf slaat, neemt hij die bochten ook mee", legt Hofland uit. Ook zijn de nieuwe machines een stuk milieuvriendelijker dan de handmatige strooimachines. De automatische strooiwagens verbruiken minder zout, "dat is ook echt een vooruitgang."