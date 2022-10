Bijna alle Tesla's in de Cremerbuurt in Amsterdam-West hebben geen autospiegels meer

Een rondgang door de buurt leert dat er slechts een enkele Tesla gespaard bleef.

Zulke diefstallen bij Tesla's komen de laatste jaren vaker voor, vertelt een Amsterdams autoherstelbedrijf aan AT5. De diefstallen vinden voornamelijk plaats in Amsterdam. En áls het gebeurt, dan gebeurt het vaak bij veel auto's tegelijk.

Hoewel de spiegels vrij zorgvuldig lijken te zijn verwijderd, is het voor de eigenaren (of de verzekeraar) toch een dure grap. Zijn de draadjes achter de spiegel doorgeknipt, dan betaal je 350 euro per spiegel. Is dat niet het geval, dan liggen de kosten tussen de 119 en 140 euro. Bijkomend nadeel is dat je niet met een Tesla zonder spiegels mag rijden.