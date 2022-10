17-jarige jongen mishandeld en beroofd in Alkmaar

Een 17-jarige jongen is gisteravond in Alkmaar rond 22.45 uur beroofd en mishandeld door een groep mensen. Hij fietste samen met een vriendin naar huis toen de groep op hen afkwam.

Ze fietsen naar huis via het Molentochtpad, als ze bij het basketbalveld naar rechts de brug over willen gaan, zien ze een grote groep. Allemaal hebben ze donkere kleding aan het hun gezichten zijn bedekt. De groep komt de kant op van de 17-jarige jongen en de vriendin, waarna hij er omheen probeert te fietsen. Terwijl hij dit doet, wordt de jongen geduwd en valt op de grond.

De 17-jarige wordt meerdere keren geschopt en geslagen, tot er een omstander aan komt lopen. Dan vlucht de groep weg, maar ze nemen de fiets en persoonlijke spullen van de jongen met zich mee.

De politie is bezig met een onderzoek naar de beroving en mishandeling en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden.