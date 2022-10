Grootse herdenking en lampionnenoptocht 8 October Viering: "Er waren zóveel mensen"

Hoewel de viering van Alkmaars Ontzet tegenwoordig al ver voor 8 oktober begint, blijft de eerste echte herdenking de uitbeelding van het verjagen van de Spanjaarden en de kranslegging bij het beeld van Victorientje in het Victoriepark in Alkmaar. Ook deden er heel veel kinderen mee aan de jaarlijkse lampionnenoptocht.

Ook dit jaar kon dat weer rekenen op een flink publiek. "Er waren zóveel mensen en het was weer zo knap verwoord", zo liet burgemeester Anja Schouten aan Alkmaar Centraal weten. Ze had ook een boodschap: "We kunnen pas vieren als we ook goed herdenken en we zijn heel goed begonnen."

Op het Waagplein wachtten inmiddels ruim duizend basisschoolleerlingen op het startsein van de burgemeester die de stoet een fijne tocht toewenst. Hetzelfde gebeurde bij de Grote Kerk waar nog eens ruim duizend kinderen worden uitgezwaaid door een uitgelaten Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 October Vereniging: "Er lopen straks 2.400 kinderen met een lampion door de stad, hoe mooi is dat?"

Er werd vanaf twee locaties gestart omdat het aantal aanmeldingen voor de lampionnenoptocht te groot was om vanaf één locatie te starten.