39-jarige Zoetermeerder gestoken na ruzie in Medemblik

Aan de Oosterhaven in Medemblik is vannacht rond 2.40 uur een 39-jarige man uit Zoetermeer gewond geraakt nadat hij tijdens een ruzie werd gestoken.

De man is aan de Oosterhaven geholpen door ambulancepersoneel, maar moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De politie heeft degene die gestoken heeft nog niet aangehouden en is op zoek naar getuigen.

Rond 2.40 uur werd de politie gebeld met de melding dat er gevochten zou worden in een café. Iedereen zou ondertussen naar buiten zijn, maar dat loste de ruzie niet op. Kort daarna is de man uit Zoetermeer gestoken.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

