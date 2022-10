Grote brand na explosie in woning Amsterdam

In een woning aan de Zuiderkerkhof in het centrum van Amsterdam is vanochtend na een explosie brand uitgebroken. Achttien mensen zijn geëvacueerd.

Door de kracht van de explosie is de brand doorgeslagen naar het dak, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brand is inmiddels onder controle.

De bewoners die hun huis moesten verlaten, zijn opgevangen in de Stopera. Of en wanneer ze weer naar huis kunnen is nog niet bekend. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre er, naast rook, ook andere schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand.