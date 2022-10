Kijktip: levende standbeelden in centrum Zaandam

Voor sommige mensen was het even schrikken gisteravond toen de standbeelden aan de Gedempte Gracht in Zaandam écht leken te zijn. Er stonden tientallen artiesten. Vandaag staan er nog meer op de Gedempte Gracht en aan de Westzijde in Zaandam. Het is een voorproefje voor volgende week; dan wordt het wereldkampioenschap Living Statues gehouden in Alkmaar.