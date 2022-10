Snelle tegentreffer Lieftink nekt Jong Ajax

De wedstrijd was nog geen minuut oud, toen een hard schot van Elmo Lieftink pardoes in het doel eindigde: 0-1. Het duurde daarna even voor Jong Ajax gevaarlijk werd. Twee schoten van Youri Regeer werden gekeerd door Mike Havekotte. Na een sterke fase van de Brabanders nam de thuisploeg het initiatief over.

Jaydon Banel zorgde in de tweede helft voor het eerste gevaar. Hij kopte de bal in, maar Havekotte pakte de bal klemvast. Even later leek Kristian Hlynsson opnieuw 1-1 te maken, maar opnieuw was het buitenspel.

In het resterende gedeelte werd er niet meer gescoord, waardoor Jong Ajax verloor. Door het verlies staat de ploeg van John Heitinga elfde met twaalf punten.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Vos (Jermoumi/75), Aertssen, Pierie, Baas (Milovanovic/46); Regeer, Hlynsson, Fitz-Jim; Banel, Rasmussen (Giovanni/75), Misehouy