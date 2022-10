The Ramblers en 't Gooi blijven onlosmakelijk verbonden

Het swingt de pan uit in het Muziekgebouw 't Akkoord in Kortenhoef. In een van de zalen wordt druk gerepeteerd, door een van de meest legendarische orkesten van Nederland: The Ramblers. Al bijna honderd jaar oud, maar helemaal klaar voor een nieuwe tournee. Zondag is de première in 't Spant in Bussum. 't Gooi is en blijft toch de bakermat van dit iconische orkest, zo benadrukt Ramblers-fan Nol van Bennekom.

In een van de zalen zitten de muzikanten in een ruime kring te repeteren. De nieuwe dirigent Loet van der Lee, een bekende musicus uit Krommenie, loopt heen en weer en geeft ondertussen aanwijzingen aan Janne Schra. De jazz-zangeres won onlangs een Edison en mag de komende weken met The Ramblers mee op tournee. Met een voorstelling waarin ruimte is voor nieuw repertoire, maar waar natuurlijk ook de Nederlandse klassiekers aan bod komen, zoals 'Deep in my heart' en 'Wie is Loesje'.

Fan Nol

The Ramblers kunnen in Kortenhoef ongestoord repeteren, alleen trouwe fan Nol van Bennekom (82) wordt geduld. Hij zit in een hoekje van de zaal te genieten van de muziek. "Het gaat lekker", zegt hij. "Wat een muzikanten. De nieuwe arrangementen zijn moeilijk, maar deze jongens zitten nergens mee."

Nol is een bekende Huizer, jarenlang was hij redactiechef van de Gooi en Eemlander en muziekverslaggever. Inmiddels is hij bestuurslid van de Stichting The Ramblers, die het orkest ondersteunt en zijn best doet om dit staaltje Nederlands erfgoed in leven te houden. Ondanks dat moeten The Ramblers wel met hun tijd mee blijven gaan, benadrukt Nol. "De oude hits worden natuurlijk gespeeld, maar het nieuwe repertoire is net zo belangrijk. Zo lukt het iedere keer weer om nieuw publiek aan te boren."