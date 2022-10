Ajax - Vitesse verzet vanwege Champions League-duel

De wedstrijd Ajax - Vitesse is verzet van zaterdag 29 oktober naar woensdag 9 november. Dit op verzoek van de Amsterdammers zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de laatste groepsfasewedstrijd in de Champions League, uit tegen Rangers FC.

Ajax neemt het op dinsdag 1 november bij Rangers FC in het Schotse Glasgow in de Champions League. De Amsterdammers staan er na de nederlagen op Liverpool (2-1) en Napoli (1-6) niet goed voor en zullen er daarom alles aan doen om in Europa te kunnen overwinteren.

Door de wedstrijd tegen Vitesse te verzetten spelen de Amsterdammers tussen de laatste twee duels in groepsfase van de Champions League geen Eredivisie-wedstrijd. Voorafgaand aan Rangers neemt Ajax het op tegen Liverpool op 26 oktober.

Geen uitstel AZ

Eredivisiewedstrijden kunnen binnen een speelronde verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan Europese toernooien aangeven beter te kunnen herstellen van gespeelde wedstrijden of zich beter kunnen voorbereiden op komende wedstrijden. Eerder werd op verzoek Feyenoord – Cambuur Leeuwarden verplaatst en gaven AZ en PSV aan geen uitstel te willen hebben.