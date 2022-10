Mallorca-hoofdverdachte Sanil B. blijft betrokkenheid dood Carlo Heuvelman ontkennen, weinig nieuwe inzichten

Daarnaast zijn er enkele anonieme verklaringen. Een van deze verklaringen is erg specifiek over de groep en lijkt zelfs meer te vertellen dan alleen de bewuste uitgaansavond. Een verklaring die misschien wel uit de vriendengroep zelf komt. In die verklaring wordt Sanil B. aangewezen als dader, zelf blijft hij met klem ontkennen.

Verder voegt hij toe: "Ik spreek honderd procent de waarheid, ik zweer het. Ik snap dat er verschillende puzzelstukjes aan bewijzen zijn. Een puzzel met stukjes die misschien niet in elkaar passen, maar als je maar hard genoeg drukt passen ze toch en lijkt het een kloppend geheel. Maar pas later zie je dat kop en kont verkeerd zitten. Zo omschrijf ik mijn situatie het best."

Sanil B. stelt voor de rechtbank ook dolgraag te willen weten wie er dan wel verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. "Als je dit gedaan hebt en dit voor je hebt gehouden, dan kan ik me niet voorstellen dat je daarmee kunt leven. Dat moet aan je gaan knagen. Je hebt iets heel ergs op je geweten", zegt hij. "Ik kan me goed voorstellen dat dit voor de nabestaanden van Carlo verschrikkelijk moet zijn."

Opvallend is dat de jonge Hilversummer de verklaringen tegen hem weerlegt, maar ook over de ontlastende verklaringen niet per se stellig is. "Ik ga ook niet zeggen dat het precies zo gebeurt, omdat dat mij dan opeens goed uit zou komen. Ik zeg alleen wat ik zeker weet en dat is dat ik Carlo niet heb aangeraakt."

Andere getuigen leggen ontlastende verklaringen af voor B. en zeggen dat hij niet diegene was die Carlo Heuvelman getrapt heeft, maar dat een ander dat deed. Dat lijkt ook op een video te zien. Die video begint met het moment dat een meisje zich net over Carlo Heuvelman ontfermd, vlak nadat hij is gevallen. De jonge Hilversummer staat dan op een andere plek, te vechten met een vriend van Carlo.

Over wie dan wel de fatale klappen en trappen heeft uitgedeeld, heeft hij ook geen duidelijk antwoord. Het kan volgens hem iemand uit zijn vriendengroep zijn, maar ook iemand die zich 'toevallig in het gevecht heeft gemengd'.

"Maar iemand van mijn vriendengroep is voor mij ook gewoon niet logisch. Er is zoveel gezegd, er zijn heel veel gesprekken van ons allemaal en van onze ouders en broers of zussen afgetapt. En echt zonder dat wij dat wisten, want voor hetzelfde geld word ik nog steeds afgetapt. Nergens is in die gesprekken genoemd wie het gedaan heeft, we weten het volgens mij echt allemaal niet."

Dna-spoor van Carlo

Wat er aan bewijs ook nog ligt tegen Sanil B., is het dna-spoor van Carlo Heuvelman dat op een van zijn schoenen is gevonden. Daar werd vooraf wel over getwijfeld, maar vandaag bleek dat er nauwelijks meer wordt getwijfeld of dat dna echt aan Carlo toebehoort.

Maar hoe het dan op de schoenen van Sanil B. terecht is gekomen, is nog gissen. Daar komt tot nu toe geen antwoord op.

De rechtszaak gaat na het weekend verder. Maandag komen de drie hoofdverdachten - naast Sanil B. zijn dat Hein B. en Mees T. - weer voor, samen met Daan van S.. Dan wordt er gesproken over hun persoonlijke omstandigheden en worden er verschillende psychologen gehoord.