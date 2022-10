Goede-doelenwinkel moet haar deuren sluiten en begint moeizame zoektocht naar nieuw pand

Dorcas is een tweedehandswinkel waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere vrijwilligers werken. Daarbij gaan alle opbrengsten naar het goede doel, voornamelijk ontwikkelingslanden in Afrika. Ondertussen maken Zaankanter met een kleine beurs dankbaar gebruik van de winkel.

"Ik heb zelf een wat kleiner budget en dan kan ik hier de spullen vinden die ik nodig heb", zegt een klant. Een ander laat weten dat ze de spullen liever mooi opgesteld in de winkel ziet staan dan op straat als grofvuil.

Ellie van Rietschoten is vrijwilliger van het eerste uur in de winkel. Ze heeft verschillende mensen met een rugzakje in de winkel zien opbloeien. "Dan komen ze eerst hier als vrijwilliger tot ze weer aan het werk gaan." Eenmaal aan het werk blijven ze tijd vrijmaken om in de winkel te komen bijspringen.

Zacht prijsje

Bestuurslid Otto Ferf van Rietschoten moet nu een nieuwe locatie gaan vinden en weet dat het moeilijk gaat worden. Iedereen wil wel in een grote ruimte in het centrum van Zaandam zitten voor een zacht prijsje. "Dat is ook precies het probleem", zegt hij. De winkel kan door haar charitatieve instelling onmogelijk concurreren met commerciële bedrijven. "Als je kijkt naar de prijzen die we hanteren dan is dat ver onder de prijzen van andere winkels met nieuwe artikelen." Een hoge huur is simpelweg niet voor ze op te brengen.