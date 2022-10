Hoe 29 jaar onderzoek naar Tanja Groen begint en wellicht eindigt bij Dutroux: een reconstructie

Opnieuw onderzoekt het OM of de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux betrokken is bij de verdwijning van Tanja Groen. De destijds 18-jarige Schagense verdween in 1993 spoorloos nadat ze naar een feestje van haar studentenvereniging in Maastricht was geweest. Een reconstructie van de zoektocht naar de dader.

"Niet weten is het allerergste. Je wil zo graag weten wat er is gebeurd", zo vertelt Tanja's moeder Corrie Groen in een interview met NH Nieuws in 2018. "Waar is ze gebleven? Wie heeft haar wat aangedaan? Die vragen spelen alle dagen door je hoofd. Wij worden ook ouder en misschien komen we het wel nooit te weten. Dat benauwt me wel eens."

Tanja was de jongste in een gezin van vier, en had twee oudere zussen en een broer. Ze zou na de zomer van 1993 beginnen met de studie gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Als eerste van het gezin ging ze op kamers: het was haar nog net gelukt een kamer te bemachtigen in Gronsveld, een dorpje dicht in de buurt van Maastricht.

Introductieweek

In de week voor ze verdwijnt, heeft Tanja haar introductieweek bij de studentenvereniging Circumflex. Op dinsdagavond 31 augustus 1993 belt ze rond 20.00 uur nog even met haar moeder en laat haar weten dat ze vrijdag in plaats van donderdag met de trein terugkomt naar Schagen. Na het telefoontje gaat ze het feestgedruis in. Kort na middernacht wordt ze voor het laatst gezien, als ze haar fiets pakt om terug te gaan naar haar kamer. Ze komt daar nooit aan.

In 2014 werd aandacht besteed aan Tanja in het RTV NH-programma Recht uit Noord-Holland, hieronder is het eerste deel van de uitzending te bekijken. Tekst gaat verder onder de video.