De Peiling: verkoop van cocaïne zou niet langer strafbaar moeten zijn

Burgemeester Femke Halsema vindt dat de verkoop van cocaïne niet langer strafbaar zou moeten zijn. Ze tekent daarbij wel aan dat dat niet realistisch is, omdat daarvoor volgens haar niet genoeg politieke steun is. Volgens Halsema moet er iets veranderen omdat de 'war on drugs' niet werkt.

Dat zei ze vanochtend bij de opening van een congres met een aantal Europese ministers over georganiseerde misdaad, georganiseerd door minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Ministers of hun vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje waren aanwezig.

Halsema zei ook dat ze niet denkt dat het decriminaliseren van de verkoop van cocaïne ook echt gaat gebeuren, omdat daarvoor volgens haar niet genoeg politieke steun is. "Laten we de feiten onder ogen zien: de 'war on drugs' werkt niet. Inbeslagname werkt niet. En regulering van cocaïne is ook niet in beeld. Ik hoop dat we het erover eens kunnen zijn dat we een alternatieve strategie moeten formuleren."

De aanpak van drugs moet volgens Halsema uit drie delen bestaan, namelijk het geweld en het aantal wapens op straat terugbrengen, de economische en sociale ontwikkeling van bepaalde wijken en buurten ondersteunen, en het in kaart brengen, verstoren en afsnijden van illegale geldstromen.

Antwerpen

Het idee van Femke Halsema is niet nieuw, zo vindt de Antwerpse schepen (wethouder) voor Jeugd Jinnih Beels dat het huidige drugsbeleid in België niet werkt. Niet alleen wil ze het gebruik van drugs legaliseren, de overheid moet ook de handel en productie van drugs reguleren en controleren, zowel cannabis, als harddrugs, zoals cocaïne meldt Binnenlandsbestuur.nl.

Gebruikers van drugs zouden wat haar betreft niet mogen worden gestraft. Ook niet met een boete, want mensen die zo'n boete kunnen betalen zouden dan rustig verder kunnen blijven gebruiken, "terwijl anderen daardoor misschien in armoede terechtkomen." Daarnaast wil ze zowel de handel als de productie van drugs door de overheid laten controleren en reguleren. "Op die manier neem je de drugsmaffia de wind uit de zeilen en weet je wat er precies in de drugs zit."