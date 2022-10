Gemeenten laten mensen met beginnende schulden te vaak in de kou staan

Deze zogeheten vroegsignalering moet voorkomen dat mensen afgesloten raken van bijvoorbeeld het gas of het water. Gemeenten zijn bij zo'n signalering verplicht om de bewoner met schulden uit te nodigen voor een gesprek, maar ook daar blijken na een rondvraag grote verschillen tussen te zitten.

Vroegsignalering?

Vroegsignalering is niet hetzelfde als schuldhulpverlening (ook wel schuldsanering). In feite is het niets meer dan een seintje van bijvoorbeeld het energiebedrijf dat er een schuld dreigt te ontstaan omdat een bewoner een betalingsachterstand heeft. Er zijn geen duidelijke wettelijke kaders te vinden over wanneer zo'n bedrijf een melding moet doen bij de gemeente, op de website van de Rijksoverheid staat alleen dat zo'n melding gedaan wordt als 'hun eigen inspanningen de betalingsachterstanden niet oplossen'.

De gemeente Amsterdam zet in dit soort situaties het 'Vroeg Eropaf'-team in. Zij gaan in gesprek met de bewoner met schulden om te kijken welke route er belopen moet worden om te zorgen dat de schulden verdwijnen, en niet zorgen voor bijvoorbeeld uithuiszetting of afsluiting van nutsvoorzieningen.

In de gemeente Amsterdam is dan ook een zorgelijk patroon te zien: het aantal meldingen van een achterstand op de energierekening is daar nu al fors hoger dan het totale aantal van die meldingen vorig jaar. In heel 2021 kwamen er iets meer dan 4.100 meldingen binnen, in januari tot en met augustus 2022 waren dat er al meer dan 4.600. Amsterdam is daar niet alleen in, ook in Den Helder liep het aantal meldingen al op van 263 in 2021 tot 404 in het eerste deel van 2022.

Trek hieronder zelf de vergelijking tussen een aantal gemeenten. Bekijk in de grafiek het aantal meldingen van een achterstand op de energierekening per gemeente in 2021 versus 2022 tot nu toe. Tekst gaat verder onder de grafiek.