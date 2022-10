De Peiling: ik kan wennen aan een koude woonkamer

De donkere koude dagen zijn in aantocht, dat betekent dat het binnenshuis kouder wordt. Met de enorme gasprijzen kiezen veel mensen er voor om hun thermostaat een graadje lager te zetten, of zelfs helemaal uit te laten. Ben jij bestand tegen een koud huis? Laat jij de verwarming uit? Of betaal je liever de hoofdprijs dan dat je zit te klappertanden?

Kunnen we wennen aan koude woonkamers als we de verwarming uit willen laten? Sander Boon is ademhalings- en koudecoach bij Bridge2Cross hij zegt dat de mens kan wennen aan kou, meldt RTL Nieuws: "Je lijf kan veel meer dan je denkt", zegt hij. "Vroeger was warmte een luxe. We zijn best lui geworden. In de zomer willen we airco's, ventilators, en in de winter zetten we de thermostaat een paar graden hoger. Vroeger paste ons lijf zich aan aan de omstandigheden, nu passen wij de omstandigheden aan aan ons lichaam."

Trainen

Wie de thermostaat voorlopig liever niet aanraakt, kan zichzelf trainen, legt Bart Scholtissen uit, die cursisten met koude om laat gaan volgens de bekende Wim Hof-methode. "We kunnen wennen aan koude huizen als we onszelf aan kou blootstellen", zegt hij. Door je lichaam bloot te stellen aan kou, door een koude douche, op blote voeten naar buiten of zonder jas de deur uit te gaan, maak je bruin vet aan.

"Dat is het enige goede vet dat we hebben", benadrukt Boon, "en bruin vet zorgt ervoor dat we snel energie kunnen aanmaken om ons lichaam weer op te warmen." Dan is het volgens Scholtissen een kwestie van volhouden tot en met de winter, en is de kans best aanwezig dat die thermostaat veel minder hoog hoeft dan je zou denken. "Het is natuurlijk wel persoonsafhankelijk hoe snel je went aan kou en hoe goed je ertegen kan, maar ermee trainen gaat iedereen helpen."

Wat vind jij?

Zet jij de thermostaat lager? Kan jij goed tegen de kou? Of ben je een koukleum en ben je bereid om meer geld te betalen en het lekker warm te hebben?