Kickbokser Hari voor de laatste keer tegen Overeem: "We gaan uitvechten wie de beste is"

Alistair Overeem en Badr Hari gaan morgenavond uitmaken wie de beste van de twee is. De twee iconen uit de kickbokswereld hebben hun langste tijd gehad. Toch treffen ze elkaar voor de derde en laatste keer in hun carrières. Een titel staat niet op het spel, maar de eeuwige roem is belangrijker dan ooit.

Overeem en de Amsterdammer vochten bij vechtbond K-1 twee keer eerder tegen elkaar. Beide wonnen een partij waardoor het 1-1 staat in onderlinge duels. "Dit wordt de laatste keer dat we tegen elkaar vechten. Ik stap in totaal nog drie keer de ring in en dan stop ik ermee. Het wordt echt de laatste keer tegen Hari", aldus een gemotiveerde Overeem. Afgelopen zeven jaar De twee legendes kennen elkaar al decennia. Door de jaren heen hebben ze veel respect voor elkaar gekregen. Toch kon Overeem het niet laten om over de slechte reeks aan wedstrijden van Hari te beginnen. "Hij is altijd een geweldige vechter geweest. Hij heeft fantastische prestaties neergezet. Toch waren de laatste zeven jaar niet zijn beste."

Quote We gaan het morgen uitvechten. Ik ga het hem heel moeilijk maken en heb er erg veel zin in" kickbokser badr hari

Hari denkt morgen, maar aan één ding en dat is winnen. "Laten we wel eerlijk blijven. Alistair heeft de afgelopen zeven jaar ook niet geweldig gepresteerd. We gaan het morgen uitvechten. Ik ga het hem heel moeilijk maken en heb er erg veel zin in."

Levi Rigters Naast Hari en Overeem vechten ook Levi Rigters en Tariq Osaro tegen elkaar. Voor Rigters is het zijn eerste wedstrijd in een jaar tijd. De Noord-Hollander zal moeten winnen om van een duel met wereldkampioen Rico Verhoeven te mogen dromen. Het Glory Collision 4 vechtgala begint morgenavond om 20.00 in het Gelredome in Arnhem.