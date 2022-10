"Aan passie kom ik niets tekort", Ida wil namens jeugd strijden voor betere wereld

Ze is bioboer in opleiding, klimaat-activiste en heeft ook nog een ontzagwekkende hoeveelheid wetenschappelijke kennis. Toch is Ida Simonsen pas 25 jaar. Als VN-jongeren-vertegenwoordiger wil de Haarlemse tot de wereldleiders aan toe strijden voor de stem van jongeren wat betreft biodiversiteit en voedsel. "Aan passie kom ik niets tekort."

Zelden kom je een 25-jarige tegen die meer bevlogen is dan Ida. En ook nog eens belezen en ontwikkeld. Doelbewust koos ze na het vwo op Het Schoter in Haarlem-Noord een universitaire opleiding in Internationaal Recht en later behaalde ze een master in mensenrechten. Met deze kennis op zak liep ze stages bij SDG Nederland (een beweging die zich bezighoudt met duurzame ontwikkelingsdoelen) en Unicef. Ze was daar bezig met rechten van jongeren en het mobiliseren van haar leeftijdsgenoten.

Kriebelen

Ida focuste zich steeds meer op natuur en voedsel. Ze realiseerde zich dat kennis uit boeken niet vervolmakend zijn en begon, als meisje uit de stad, aan een opleiding als bioboer. "Ik heb best veel gestudeerd en mijn handen begonnen te kriebelen. Ik ben nog in opleiding, hoor. Maar ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Letterlijk dicht bij de grond, de poten in de klei. Ik wilde biodiversiteit en de natuur zo van dichtbij meemaken."