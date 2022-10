Anthony Correia nog niet klaar in Katwijk en blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer

Anthony Correia is ook volgend seizoen hoofdtrainer van tweededivisionist Katwijk. Dat maakte zijn club gisteravond bekend. De oud-speler van Telstar is sinds 2020 werkzaam in de Bollenstreek.

Vorig seizoen werd Correia kampioen met Katwijk en op dit moment staat hij met zijn ploeg op de derde plek in de competitie, met een punt achterstand op Quick Boys en HHC Hardenberg.

"We zijn zeer tevreden over Anthony die als mens en als trainer uitstekend bij onze club en onze selectie past", zegt technisch directeur Cees Bruinink op de website van de club. "We willen gericht verder bouwen met onze selectie en we denken dat Anthony daarbij de juiste hoofdtrainer is die het lef heeft om ook jonge spelers de kans te geven. Daarom hebben we nu al besloten in een vroeg stadium zijn huidige contract opnieuw te verlengen."

Eerder trainde de 40-jarige Correia, die ook de cursus coach betaald voetbal volgt, ODIN'59, vv IJmuiden en VVH/Velserbroek.