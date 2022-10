Durft AZ te dromen van het kampioenschap? "We willen het ze heel lastig maken"

Op alle fronten gaat het AZ momenteel behoorlijk voor de wind. De Alkmaarders voeren de ranglijst in de eredivisie aan en de ploeg gaat fier aan kop in de Conference League. "We laten elke wedstrijd zien dat we moeilijk te verslaan zijn", zegt Tijjani Reijnders.

221006_AZAPO_REIJNDERS - NH Nieuws

De 24-jarige middenvelder is dit seizoen één van de smaakmakers op het middenveld. Hij ziet dat AZ bijna iedere wedstrijd wel weet te scoren en dat het collectief moeilijk te verslaan is. "We zitten goed in ons vel", zegt Reijnders, die ook waakt voor een euforisch gevoel binnen de selectie. "Maar het gaat wel leven in de groep."

Moeilijk te verslaan Iedereen bij AZ probeert de verwachtingen te temperen als het gaat om dit seizoen. "Het gaat naar tevredenheid", zegt een trotse trainer Pascal Jansen na afloop van de wedstrijd tegen Apollon Limassol. "Het elftal zie je groeien. We stralen uit dat we een eenheid zijn." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen: "We stralen uit dat we een eenheid zijn" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Kampioenschap Bij AZ bekijkt men de situatie van wedstrijd tot wedstrijd, maar de fans kijken maar al te graag op Teletekst. Daar zien zij hun ploeg weer bovenaan staan en durven wellicht voorzichtig te dromen van het kampioenschap. "We zijn pas acht wedstrijden onderweg", zegt Sam Beukema, die met AZ de top-4 aan wil vallen. "Dat is onze doelstelling en die gaan we niet bijstellen. Misschien doen we het boven verwachting."

Durft Sam Beukema van een kampioenschap te dromen? - NH Sport / Stephan Brandhorst