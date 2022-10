LIVE NH Sport met Jong PSV - Telstar en Jong AZ - NAC Breda

Opnieuw neemt Telstar het in de eerste divisie op tegen een beloftenteam. Vanavond speelt de ploeg van trainer Mike Snoei in Eindhoven tegen Jong PSV. Het beloftenelftal van Jong AZ ontvangt NAC Breda.

Beide wedstrijden, die om 20.00 uur beginnen, kun je live op de radio volgen bij NH Sport. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de tussenstanden op de andere velden. Onder meer bij Jong Ajax - Helmond Sport.

Geen Oude Kotte en Blommestijn

Telstar-trainer Mike Snoei mist tegen Jong PSV een aantal belangrijke krachten. Anwar Bensabouh is al eventjes uit de roulatie en daar kwamen deze week Thomas Oude Kotte en Koen Blommestijn bij. De van FC Volendam gehuurde aanvaller kampt met een blessure aan de wreef, waardoor hij niet inzetbaar is. Tegen Jong FC Utrecht (2-2) begon hij om die reden op de bank. Oude Kotte, steunpilaar in de defensie, liep op de training een enkelblessure op waardoor hij waarschijnlijke enkele weken niet kan spelen.