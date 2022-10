Gezocht: Poep van veganisten voor onderzoek naar leverziekte

In het geval van dit onderzoek gaat het om de ziekte leververvetting. "Dat heet ook wel NASH. Het is een leverziekte die steeds vaker en in ernstige mate voorkomt doordat steeds meer mensen langer leven met obesitas en/of type 2 diabetes, maar het heeft ook genetische achtergronden", aldus Augustijn. "Het kan er toe leiden dat je een leverontsteking kan krijgen en littekens op je lever. In het ergste geval kan je lever stoppen met werken of kan je leverkanker ontwikkelen. Maar dat is wel een klein gedeelte. Er is wel een twee keer zo hoog risico op hart- en vaatziekten."

Poepcapsules

De twee onderzoekers gaan ook een andere manier proberen voor de transplantaties. "We werken samen met een apotheker. Er is onderzoek gedaan of we het in capsules kunnen stoppen. De capsules zijn zo ontworpen dat het pas na de maag opengaat, er dus geen kans dat je iets merkt van de poep", vertelt Augustijn over de nieuwe methode. Wat wel belangrijk is, is dat er niet op de capsules wordt gekauwd.

Naast de poepcapsules geven de onderzoekers de patiënten ook nog extra bacteriën en voeding voor de bacteriën. "Bacteriën werken nooit alleen, maar altijd samen. We hopen dat de nieuwe bacteriën goed gaan samenwerken en zorgen voor een gezondere darmflora."

Vegans hebben beste darmbacteriën

Waarom zijn de onderzoekers dan specifiek op zoek naar vegans? "Veganisten hebben een andere samenstelling van bacteriën dan andere mensen, die sommige stoffen meer maken en andere juist weer minder. Wij willen zoveel mogelijk bacteriën die goede stoffen aanmaken, veganisten hebben die veel. Daarom is het de beste groep."

Augustijn heeft al veel aanmeldingen binnengekregen op de oproep en is er druk mee bezig. "We mikken op vier of vijf goede donoren. Om donor te worden moet je door een strenge screening heen." De screening wordt gedaan zodat de transplantatie zo veilig mogelijk is. "In de poep mag geen covid, hiv of andere ziekmakende dingen zitten. We moeten ervoor zorgen dat de risicokans nul is."

De vijf uitgekozen donoren moeten flink bezig blijven om aan de vraag van de onderzoekers te voldoen. "Een donor moet negentig keer doneren. Daar betalen we ze overigens wel voor." Per donatie krijg je 50 euro van de onderzoekers.