Drie tieners slaan en bedreigen 20-jarige jongen op perron van station Schagen

Een 20-jarige jongen is gistermiddag door drie tieners geslagen en bedreigd. Dat gebeurde op het perron van station Schagen. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond. In de avond zijn de verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 17 uit Alkmaar en Hoorn en een jongen van 14 uit Hoorn.

In de trein kreeg de 20-jarige jongen ruzie met de jongeren. Hij stapte in Schagen uit en op het perron is hij door diezelfde jongens, het zou gaan om drie tieners, bedreigd en geslagen.

Wat er aan de ruzie voorafging en waarom het zo uit de hand is gelopen, is niet bekend. De politie zoekt getuigen en hoopt camerabeelden te vinden waar iets over de ruzie op te zien is. De jongen is tussen 13.55 uur en 14.10 uur op het perron van station Schagen geslagen.