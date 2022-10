Buurt krijgt cameratoezicht tegen overlast: "Ze liepen met pistool achter meisjes aan"

Den Helder zet camerabewaking in tegen de aanhoudende overlast rond het Cruyff Court, een voetbalveldje langs de Texelstroomlaan. Omwonenden klagen al maanden over luide muziek, lawaai van auto's, motoren en quads, dronken figuren, drugsdealers, intimidatie en troep op straat. "Ik snap alleen niet waarom ze nu een camera neerzetten nu het herfst is en ze dan juist wegblijven", moppert een buurtbewoner.

Den Helder zet camerabewaking tegen aanhoudende overlast - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De overlast zit de omwonenden van het Cruyff Court erg hoog. "Eigenlijk speelt dit al jaren", zegt een bewoner die anoniem wil blijven. Alle sprekers* willen anoniem blijven uit angst voor wraakacties, want er komen verontrustende verhalen uit de buurt: over jonge kinderen die drugs aangeboden kregen, vrouwen die niet meer langs durven te lopen. "Laatst liepen een paar gasten met een pistool achter meisjes aan." Glasscherven De gemeente heeft een brief geschreven aan omwonenden van het voetbalveldje, juist omdat de klachten aanhouden. Een rondje door de wijk laat zien dat er op straat wordt 'gegumd': zwarte strepen van rubber op het wegdek. Maar ook het grasveld is kapot gereden en de stoepen zijn bezaaid met glasscherven en bierdoppen. Dit is onze realiteit, zegt een omwonende. "Je zult hier maar lopen met je hondje of kinderen op blote voeten." De groep overlastbezorgers had eerder een terrein met een overdekte plek langs de Eendrachtstraat. Die plek moest wijken voor woningbouw. Overlast was er toen ook, zeggen omwonenden, "maar toen zaten ze veel meer bij elkaar en hadden we niet al die troep op straat." Tekst loopt door onder de foto.

Een bewakingscamera houdt de omgeving van het Cruyff Court in de gaten. - NH Nieuws