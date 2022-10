VIDEO: 1.000 Cypriotische supporters op Alkmaarse Paardenmarkt, grote politiemacht paraat

Vanavond staat AZ tegenover de Cypriotische club Appolon Limasol in het AFAS Stadion. Een spannende pot en daar is de Alkmaarse politie dan ook goed op voorbereid. Van de Paardenmarkt tot aan het station staat het vol met politie en ME-busjes, "mocht het grimmig worden."

Zo'n zeshonderd tot duizend supporters van de Cypriotische club hebben zich verzameld op de Paardenmarkt. Hier is een fanzone ingericht waar fans van Apollon voor de wedstrijd kunnen verblijven. Dat is in de tent waar morgen en zaterdag de viering van Alkmaar Ontzet is.

De harde kern van Apollon hebben een verleden met het gebruik van vuurwerk, al is daar tot dusver nog niets van te merken. "De sfeer binnen is nog goed", merkt Polder op. Maar volgens onze verslaggever gaan er geluiden rond dat de harde kern van Apollo vuurwerk bij zich draagt. Tot dusver is er niemand aangehouden. "Maar de politie staat klaar, mocht het grimmig worden."

De ondernemers rondom de Paardenmarkt zijn volgens onze verslaggever niet te spreken over de 'chaos' op het plein. Restauranteigenaren hebben te maken met veel afzeggingen en lopen hierdoor inkomsten mis. Ook zijn winkels, zoals de Jumbo, op het plein niet te bereiken.

Veiligheidsrisicogebied

Rond 18.30 uur werden de fans met bussen naar het stadion gebracht. Daarnaast zijn de gebieden rondom het station, het centrum en het stadion zogeheten veiligheidsrisicogebieden.

Er mag preventief worden gefouilleerd door de politie, er zijn extra agenten en cameratoezicht. Dit geldt van vandaag 9.00 uur tot morgen 03.00 uur.

Gratis bier

Rond een uur of vier werd het bier in de witte tent gratis weggegeven aan de Cyprioten. Volgens onze verslaggever was dit omdat bepaalde pinpassen van de Cyprioten niet werkten met het betaalsysteem aan de bar. Om te voorkomen dat alle supporters de tent verlieten om te pinnen en de veiligheid te waarborgen werd het bier, op last van de burgemeester, gratis weggegeven.

De Alkmaarse organisator laat weten dat alles goed is verlopen, 'al was het niet de gezelligste bardienst.'

De UEFA-Conference Leaguewedstrijd begint om 21.00 uur.