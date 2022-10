Alkmaar krijgt toch azc: "Schaam me dood dat dit pand al zo lang leegstaat"

Als het aan de Alkmaarse PvdA-leider David Rubio Borrajo ligt, komt er zo snel mogelijk een nieuw azc aan de Robonsbosweg. Door de humanitaire crisis in Ter Apel is het politieke draagvlak in Alkmaar groter dan ooit, bleek uit een debat eerder deze week. "Er hebben kinderen op straat geslapen, terwijl wij hier een volledig ingericht pand hebben dat al tijden leegstaat."

PvdA Alkmaar / NH Nieuws

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) diende door de barre omstandigheden in Ter Apel al eerder een verzoek in om het oude belastingkantoor weer te gebruiken voor asielopvang. Eind september liet het college weten daar onder voorwaarden aan te willen meewerken. Tijdens een gemeenteraadsdebat deze week diende PvdA'er David Rubio Borrajo daarop een motie van steun in, samen met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Met 25 van de 36 stemmen bleek daar nu toch een ruime meerderheid voor. Maar VVD-leider John van der Rhee is fel tegen het plan en liet dat duidelijk weten. 'Geen noodsituatie' Van een noodsituatie is volgens Van der Rhee geen sprake en de verantwoordelijkheid voor de problemen zou liggen in bestuurlijk Den Haag en Brussel, niet in Alkmaar. 'Een noodsituatie doet zich voor in Oekraïne en andere oorlogsgebieden [...] De suggestie dat wij hier in Alkmaar voor een oplossing kunnen zorgen, klopt niet.'

Quote "Het glazuur springt van m'n tanden als mijn collega zegt dat Ter Apel geen noodsituatie is" David Rubio Borrajo, PvdA-leider (Alkmaar)

"Het glazuur springt van m'n tanden als mijn collega Van Der Rhee zegt dat er in Ter Apel geen noodsituatie is", reageert Borrajo op de klare taal van de lokale VVD-leider. "Voor het eerst in Nederland moest Artsen Zonder Grenzen ingrijpen, omdat mensen noodgedwongen buiten slapen. Als je ziet wat daar gebeurt door slecht bestuur vanuit Den Haag, dan is een nieuw azc aan de Robobonsweg bittere noodzaak." Tekst gaat verder.

Ruime steun motie @PvdAAlkmaar @GL_Alkmaar @D66Alkmaar @christenunie & @PvdDAlkmaar voor inzet Robonsbosweg als bijdrage oplossing humanitaire crisis #Alkmaar laat eindelijk weer zien solidair te zijn met mensen die in ons land hun toevlucht zoeken. https://t.co/kKza3JbFkt — Dàvid Rubio Borrajo (@drubioborrajo) October 5, 2022

Ook bij Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) klonk tijdens het debat fel protest. Met de buurt is volgens raadslid Jan Hoekzema en Van der Rhee zelfs afgesproken dat de gemeente op die locatie nooit meer vluchtelingen of statushouders zal opvangen. "Ik herken me niet in het beeld dat er veel weerstand is", reageert Borrajo. "Door de erbarmelijke omstandigheden staat het overgrote deel van de samenleving open voor opvang. We gaan alle buurtbewoners informeren en actief betrekken bij de plannen met een participatietraject." Kant-en-klaar pand Het pand is volgens de PvdA'er bij uitstek geschikt voor asielopvang, omdat er in het verleden ook vluchtelingen woonden. Het oude azc aan de Robonsbosweg werd in 2018 gesloten en daarmee kwam ook een eind aan de opvang van vluchtelingen in Alkmaar. "Ik schaam me dood", bekent Borrajo. "Dit is een van de weinige kant-en-klare panden van het Rijk, die direct de deuren kan openen, maar het staat al tijden leeg. Ik kom daar met mijn hart niet overheen. Wat mij betreft, gebeurt dit nooit meer."

Quote "We zijn blij dat de gemeente Alkmaar weer wil meedenken" Alet Bouwmeester, woordvoerder COA

Voordat het zo ver is, moet het COA eerst nog een officieel, schriftelijk verzoek indienen. Maar, die officiële brief is nog niet met de postbode mee, laat woordvoerder Alet Bouwmeester weten. En ook nadat het verzoek eenmaal binnen is, kan het nog wel even duren. "We zijn blij dat gemeente Alkmaar weer wil meedenken", zegt Bouwmeester. "Voor de inrichting van een azc voor de lange termijn gaan er wel een paar maanden overheen. Eerst moeten we een bestuursovereenkomst sluiten en door vergunningstrajecten heen. Ook moet het COA het personeel op orde hebben." Andere spoedzoekers Maar als het aan de PvdA'er ligt, komen de vluchtelingen er sneller te wonen. "Op welk termijn het kan, is puur organisatorisch. De inrichting is in principe klaar, dus als je het mij persoonlijk vraagt, gaan ze er zo snel mogelijk in. Het gebouw moet in de toekomst een nog nuttigere invulling krijgen. We moeten niet alleen ruimte maken voor vluchtelingen, maar ook voor andere spoedzoekers in de regio."