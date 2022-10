Blog: Hanneke Niele werd op eigen initiatief locatiemanager opvangschip • 190 jongerenwoningen in Santpoort-Noord

In een interview met het Noord-Hollands Dagblad vertelt Hanneke Niele dat zij zelf achter de functie van locatiemanager voor het opvangschip in Velsen-Noord aan is gegaan. Het COA heeft de oud-wethouder van Beverwijk snel daarna aangenomen, zo schrijft de krant vandaag.

Aankomende week zal de 'klankbordgroep' met onder andere inwoners van Velsen-Noord en ondernemers voor het eerst bij elkaar komen. Hanneke Niele zegt daarover: "Wie weet heeft de groep ook ideeën hoe we vanuit hier iets kunnen doen wat het dorp ten goede komt. De school een likje verf geven, bijvoorbeeld."