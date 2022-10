Veerboot Texel toch niet op 10 oktober in de vaart, maar dag voor start herfstvakantie

Op 14 oktober, de dag voordat de herfstvakantie in de regio Noord van start gaat, moet de Texelse veerboot Texelstroom weer in de vaart komen. Dat is een paar dagen later (10 oktober) dan de president-commissaris van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) vorige week nog had gezegd. De Texelstroom ligt al weken aan de kant.

De Texelstroom die nu nog aan de kade ligt - NH Nieuws

Vanwege een technische storing vaart de veerboot Texelstroom vanaf half september niet meer. Daardoor vaart alleen de andere boot nog, de Dokter Wagemaker, maar op drukke dagen kan die het vele verkeer niet meer aan. Op 23 september stonden mensen uren - tot wel meer dan vier uur - in de file van en naar het eiland. Ook de week erna was het druk. 'Zeer ingewikkeld' Het ging volgens de veerdienst om een 'zeer ingewikkeld technisch euvel'. Er wordt volgens de TESO hard aan gewerkt om het probleem op te lossen. "Maar de reparatie gaat langer duren dan wij zouden willen. We hebben te maken met lange levertijden van de benodigde onderdelen. En daarna moet er ook nog een complexe upgrade plaatsvinden." Dat is noodzakelijk, want anders is volgens de TESO de kans dat de Texelstroom opnieuw met een storing te maken krijgt groot. "Het risico daarvan is onaanvaardbaar." Tekst gaat verder onder de verwijzing.