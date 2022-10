Patiënten moeten wekenlang wachten op bloedprikken: "Heel bezwaarlijk"

Wie via een arts wordt doorverwezen om bloed te laten prikken in Hoofddorp of Haarlem moet soms wekenlang wachten. De organisatie die het bloedprikken in de regio verzorgt, heeft namelijk te maken met een tekort aan afnamemedewerkers. Huisartsen noemen de situatie 'heel bezwaarlijk'.

Een afspraak inplannen bij een priklocatie bij je buurt kan in sommige gevallen pas over twee of drie weken. "Onwenselijk voor de zorgverlening", vindt Josephine de Vries, praktijkhoudend huisarts in IJmuiden én medisch directeur van regionale huisartsenvereniging HZK.

"Voor mensen die een keer in het jaar hun waardes moeten laten testen, omdat ze bepaalde medicatie gebruiken, maakt het niet zoveel uit", legt ze uit. "Maar als iemand ziek is en we aan het analyseren zijn wat er aan de hand is, dan kan twee weken wachten wel heel bezwaarlijk zijn."

Ruimte voor noodsituaties

Volgens Annelien Besijn van Atalmedial, de organisatie die het bloedprikken verzorgt, is er nog wel ruimte voor noodsituaties. "Bij spoedgevallen kunnen patiënten wel dezelfde dag nog geprikt worden. Dan wordt het bloed die dag nog onderzocht en komt er ook dezelfde dag nog een uitslag."

Besijn noemt het 'vervelend' dat de afspraken pas zo ver weg in te plannen zijn. "Het gaat wel om je gezondheid en je wil natuurlijk snel weten of er iets met je aan de hand is." De krapte is te merken in de hele regio, maar de situatie bij de priklocaties in de ziekenhuizen van het Spaarne Gasthuis is opvallend nijpend.