Huizenprijzen Haarlem en IJmond gedaald in derde kwartaal: "Gekte is uit de markt"

De prijzen van koophuizen zijn in het derde kwartaal van dit jaar sterk gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. Oorzaak hiervan is volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) mogelijk de combinatie van gestegen hypotheekrente en hoge inflatie. De sterkste daling van huizenprijzen is in de regio Haarlem en IJmond en bedraagt 9,7 procent. "Je merkt dat de markt afkoelt", duidt Mark Staats van NVM Haarlem.

Volgens de NVM wijst de prijsdaling op een keerpunt in de oververhitte woningmarkt. "De prijzen zijn gemiddeld met 6 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder", legt Staats uit. "Daar tegenover is de hypotheekrente nu boven de 4,5 procent en daarmee is de betaalbaarheid van een woning natuurlijk ook teruggelopen. Over het hele jaar verwachten we een gemiddelde prijsstijging van 2 procent."

In de eerste twee kwartalen van het jaar zagen we juist een sterke stijging in de huizenprijzen, maar die zijn nu dus aan het stagneren. "De hectiek is eruit en de markt komt weer in een gezondere situatie. Het evenwicht komt weer terug", legt Staats uit.

Onder de vraagprijs

Dat de huizenmarkt tammer wordt merkt ook Haarlemse makelaar Etienne Vargas Broekhof. "Al met al zie je inderdaad dat je minder betaalt voor een huis. Bij sommige huizen wordt er nu ook weer onder de vraagprijs geboden."

Hij legt uit dat vooral woningen die al helemaal af zijn nog wel overboden worden, waar huizen die nog flink verbouwd moet worden in waarde dalen. "Zeker in combinatie met een laag energielabel zijn kopers een stuk kritischer. Bouwmaterialen en energie zijn momenteel natuurlijk erg duur."

Wat hem vooral opvalt is dat je als koper meer rust hebt. "Mensen kunnen gewoon weer een afspraak maken om een huis te bezichtigen, zonder dat je op een wachtlijst komt. Je hebt ook weer wat meer tijd om een beslissing te nemen, je hoeft niet meer binnen een uur of een dag een maximaal bod uit te brengen."