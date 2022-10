Ophokplicht ook voor hobbyist een ramp: "Je wil ze zo graag ruimte geven"

De ophokplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten is sinds gisteren weer in heel Nederland van kracht. Dat komt allemaal door het snel groeiende aantal gevallen van vogelgriep. Ook hobbyisten met een handvol kippen moeten hun dieren in het hok houden. "Je wil ze zo graag de ruimte geven, maar dat kan niet meer", aldus kippenliefhebber Arie van 't Klooster.

Het is nou niet zo dat dit de eerste keer is dat ook kippen van hobbyisten binnen moeten blijven. Afgelopen juni werd de laatste ophokplicht nog ingetrokken. De liefhebbers zijn dan zelf ook erg voorzichtig. "Je kan het aan je schoenen meenemen naar binnen", legt Ben Makker uit. Zo zou besmette ganzenpoep het virus kunnen verspreiden. "Ik heb thuis andere schoenen staan voor de voortuin als voor de achtertuin. Het zou een ramp zijn als mijn kippen vogelgriep krijgen."

Al relativeert Ben de situatie voor de hobbyist ook snel: "Voor de professionals is dit allemaal veel erger. Gezinnen met kinderen die echt last hebben van zo'n ophokplicht, of nog erger: een uitbraak."

Shows

De show die dit weekend in Eemnes gepland staat gaat wel gewoon door, maar uiteraard zonder kippen. "Het zal een stuk stiller zijn", zegt Ben met een lach. Om de kippenliefhebbers tegemoet te komen is er wel een digitale keuring van hun vee. "Het is heel belangrijk voor een fokker dat zijn kippen af en toe gekeurd worden", legt Ben uit. "Het is absoluut anders zo digitaal, maar wel een oplossing."