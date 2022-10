Transgender Chase (23) wil stigma doorbreken: "Als ik het uitleg, snappen mensen het beter"

De Grootebroeker werd geboren met de naam Zoëla, maar gaat inmiddels enkele jaren door het leven als Chase (23). Op jonge leeftijd had hij al door niet in het juiste lichaam te zitten. Sinds de start van zijn transgender-traject voelt Chase zich steeds meer zichzelf. Hij heeft zijn passie gevonden in fitness en probeert een carrière als model van de grond te krijgen. Over zijn transitie praat hij altijd openlijk: "Ben bereid om het uit te leggen en daardoor krijgen mensen er vaak een breder zicht op."

Drie jaar geleden begon Chase (23) met zijn transgender-traject. "Vroeger was ik inderdaad een vrouw en nu ga ik al bijna vijf jaar door het leven als man." Toen Chase zijn plannen rondom zijn transitie vertelde aan zijn familie en vrienden, reageerden de meesten positief. "Vanaf groep drie werd het voor mij allemaal wat duidelijker", legt Chase uit, als hij wijst naar een oude schoolfoto. Op de foto is de jonge Chase te zien met een kort geknipt kapsel. Toen de Grootebroeker begon te puberen wist hij het zeker: ik zit niet helemaal goed in mijn eigen lichaam.

Quote "Ik liep in grote legerbroeken en had t-shirts aan met doodskoppen erop" Chase (23)

"Ik speelde vroeger op de lagere school altijd buiten met de jongens. Ik liep in grote legerbroeken en had t-shirts aan met doodskoppen erop. Maar toen ik begon te puberen begon mijn lichaam te veranderen." Chase had het hierdoor niet gemakkelijk op de middelbare school. "Je wordt dan eigenlijk in een soort van hokje geduwd. Je moet je ineens omkleden in een aparte kleedkamer. Je moet bij de vrouwen omkleden en je krijgt lichamelijke ontwikkelingen als vrouw zijnde in de pubertijd. Dat begreep ik niet zo goed en daar ben ik lang heel boos om geweest. Ik leek namelijk niet meer op de andere jongens."

Al sinds jongs af aan was Chase anders dan andere meisjes en voelde hij zich niet in het juiste lichaam geboren - Tom de Vos

Westfriese Regenboogweek Volgens Chase is het erg belangrijk dat scholen lesstof aanbieden op het gebied van de LHBTIQ+-gemeenschap. "Toen ik van school ging startte de eerste lesprogramma's pas. Dat is natuurlijk balen, want ik had er waarschijnlijk veel aan gehad." Inmiddels heeft de Grootebroeker wel zijn draai gevonden. Hij werkt full-time bij zijn lokale sportschool, traint gemiddeld 16 uur in de week aan zijn lichaam en hoopt op een modellencarrière in de queer-scene. Ook voor hem is de Wesfriese regenboogweek, dat dit weekend van start is gegaan, een belangrijk evenement.

LHBTIQ+-gemeenschap De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, queeer en de + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Met de regenboogvlag en het regenboogzebrapad, vraagt men aandacht voor diversiteit en acceptatie van de LHBTI'ers. Zo werd in 2017 in Hoorn een regenboogzebrapad geopend en zijn er op verschillende middelbare scholen regenboogbanken.

"Regelmatig ga ik bijvoorbeeld uit in Utrecht, maar hier in West-Friesland hebben wij - de LHBTIQ+-gemeenschap - geen plek waar we kunnen afspreken. Ook speelt het geloof in sommige dorpen een zware rol en is het niet gemakkelijk om uit de kast te komen."

Quote "Ik ben altijd open over mijn transitie geweest en dat zal ik altijd blijven" Chase (23)

Ook Machteld Stins, die de eigenaresse is van het sportcentrum in Grootebroek, kijkt met bewondering naar de ontwikkelingen van Chase. "Ik kende Chase al voor zijn transitie. Het is natuurlijk fantastisch dat het kan en als er iemand daardoor gelukkiger wordt, is dat helemaal super." "Ik ben altijd open over mijn transitie geweest en dat zal ik altijd blijven", vervolgt de Grootebroeker. "Bij heel veel mensen is er helaas nog veel onbegrip. Als ze iets niet kennen hebben ze er vaak automatisch al een afkeer tegen. En als ik het ze dan enigszins kan uitleggen, krijgen sommige mensen er een breder zicht op. Daar doe ik het voor."