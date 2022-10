Automobilist rijdt door na ongeluk Hoorn, fietser met spoed afgevoerd

Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Grevelingenweg met de Maasweg in Hoorn. De automobilist is na het ongeluk doorgereden.

Dat meldt de politie aan NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur toen de fietser wilde oversteken op de kruising van de Grevelingenweg met de Maasweg in Hoorn. Hier kwam de fietser lelijk ten val.

Omstanders boden hulp in afwachting van de hulpdiensten. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb bij deze meneer op de grond gezeten om hem rustig te houden tot de ambulance er was", aldus een getuige die op dat moment in de buurt liep en opeens een knal hoorde.

"De man was erg in de war en had een flinke gat in zijn hoofd. Iemand die het had zien gebeuren, zag hem door de lucht gaan. Dat was ook wel te zien, waar het slachtoffer en de fiets lag."

Volgens de getuige is de automobilist na het ongeluk doorgereden. ''De auto heeft geen voorrang gegeven en waarschijnlijk de fietser over het hoofd gezien. Daarna ging 'ie naar rechts richting het Stan Kentonhof."

De politie onderzoekt momenteel het incident en roept getuigen op om zich te melden.