Beveiligers op Schiphol krijgen 2,50 extra per uur en betere roosters

Het salaris van beveiligers op luchthaven Schiphol gaat vanaf komende maand met 2,50 euro per uur omhoog. Daarnaast komen er betere, voorspelbare roosters. Met de aanpassingen probeert Schiphol de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren, ze langer aan zich te binden en het personeelstekort op te lossen.

Opnieuw lange rijen voor de beveiliging op Schiphol

Het verdwijnen van de zomerbonus was volgens veel beveiligers de grootste oorzaak van het personeelstekort op Schiphol. Eerder deze week werd nog bekend dat één op de drie beveiligers zijn of haar baan zou willen opzeggen vanwege de 'onaanvaardbare' hoge werkdruk, het lage salaris en zorgen over de veiligheid. Uurloon stijgt met €2,50 Om een verdere leegloop van beveiligers te voorkomen investeert Schiphol vanaf komende maand onder andere in het salaris. Zo wordt met een 'objecttoeslag' van €2,50 de zomerbonus vervangen en krijgen mensen die voor 05.30 uur beginnen nog een extra toeslag. Ook wordt gekeken naar de roosters: "Het goede nieuws is dat de beveiligers vanaf 1 januari te maken krijgen met betere roosters, die een stuk voorspelbaarder zijn. Het aantal instapmomenten wordt drastisch teruggebracht, naar maximaal tien", laat onderhandelaar van vakbond CNV Erik Maas weten.

Hij kijkt positief naar de ontwikkelingen: "Tegelijkertijd moeten we niet naïef zijn. Met alleen wat extra geld is het probleem niet opgelost (..). Die hoge werkdruk is niet zomaar opgelost. De onvrede zit diep en voor veel beveiligers is dat een reden om op zoek te gaan naar ander werk. Schiphol zal echt moeten laten zien dat ze er alles aan willen doen om een goede opdrachtgever te zijn, waar de mensen centraal staan."