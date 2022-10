Alles gedaan om kanker te voorkomen én genezen; toch heeft Merel (31) nog maar een paar maanden

Soms kan je zelf alles goed doen, maar werkt de wereld gewoon niet mee. Of in het geval van Merel van der Linden – Cornet (31) uit Velsen-Zuid: soms werkt je lichaam gewoon niet mee. Ze deed alles om kanker te genezen en voorkomen: tests, borstamputaties, een speciale intensieve behandeling. Met succes, zo leek het in april van dit jaar: ze werd na bijna twee jaar borstkankervrij verklaard. Maar een maand geleden bleek het toch weer helemaal mis: het zit óveral, tot haar hersenen aan toe. En Merel, die zegt dat ze nog nooit zo gelukkig is geweest als nu.

Wrange woorden: want het leven van Merel is verder bepaald niet simpel en cliché, was dat maar zo, dan "had ik volgend jaar in het festivalseizoen bij wijze van spreken naast je gestaan op Mysteryland", zegt ze tegen de verslaggever.

Die boodschap komt keihard aan, zou je denken. En ja, de eerste dag na het ziekenhuisbezoek afgelopen 12 september was vreselijk, zegt ze. Maar de verwarring maakte al snel plaats voor kalmte: "De angst om kanker te krijgen hing m'n hele leven als een donkere wolk boven m'n hoofd, maar die is nu weg. Nu is het gewoon zo en wil ik zo lang als mogelijk is genieten van wat ik wél kan doen. Dat klinkt misschien simpel en cliché."

"Laatst liep ik de klas in bij één van mijn zoontjes en qua een ander jochie naar me toe: 'Hoi lieve mama van Floris, je gaat toch niet zomaar weg naar de hemel zonder dat je mij een dikke knuffel hebt gegeven toch? Ik wil het wel even van tevoren weten hoor.' Dat is toch prachtig?"

Eén op de zeven vrouwen krijgt te maken met borstkanker, zegt KWF Kankerbestrijding. Daarom is oktober borstkankermaand. Wat zij zeggen: borsten ontwikkelen zich een leven lang. Daarom ben je nooit te jong of te oud om je borsten te leren kennen. Hoe zien ze eruit? Hoe voelen ze?

Ook Merels moeder én oma van moederskant en hadden namelijk borstkanker. Moeder overleed bijna 20 jaar terug toen ze 37 was, Merel was 12. Ook daar weet ze overigens een positieve, of bitterzoete draai aan te geven: "Onderzoek dat rond de tijd van mijn moeder naar de ziekte begon, is bij mij voortgezet. Dat voelde toch wel bijzonder op de één of andere manier."

Hij had volgens Merel ietsje langer nodig om de eerste klap te verwerken dan zijzelf. En zo gek is dat niet: de situatie zal voor hem voelen als een terugkerend refrein, maar dan van een wel heel vervelend liedje.

Maar een festival in de zomer, dat zit er waarschijnlijk niet meer in voor Merel. Haar vader was vorige maand bij haar in het ziekenhuis toen ze het dramatische nieuws van de teruggekeerde en al ver uitgezaaide kanker hoorde. Lymfen, botten, lever en zelfs in haar hoofd.

Vanaf de eerste kankerdiagnose is Merel heel open geweest over haar ziekte en deelde zij via haar Instagramaccount de.mama.met.kanker naast gezellige gezinsfoto's, vrolijke selfies ook nogal wat kwetsbare foto's van zichzelf, van zo'n beetje elke fase van de behandeling: kaal, in eigen woorden: 'met ontplofte chemocoupe' of met ingevallen gezicht.

Het zorgt voor veel meelevende reacties. En dat Merels verhaal veel mensen raakt, blijkt ook wel uit de inzamelingsactie die haar nicht vorige maand na het slechte nieuws opzette voor Merel, haar man Bob en hun twee zoontjes Floris en Maarten van 5 en 4. Ruim 2.000 mensen doneerden in totaal al bijna een halve ton. "Kan je het geloven?" vraagt Merel zich hardop af.

"Ik ben daar zo blij mee. Want Bob is, na een goedbetaalde baan in projectmanagement, nu zij-instromer in het onderwijs." En Merel zegt het niet, maar dat staat niet bekend als een vetpot, zeker als hij straks in z'n eentje de twee zoontjes moet onderhouden. Wat ze wel zegt: "Ik ben trots op hem, hij is zo leuk met die kinderen."

Bobs baanwissel, een keuze van geluk boven geld, is zoals zoveel beslissingen van het stel een indirect gevolg 'de donkere wolk boven het hoofd', zoals Merel het eerder noemde. Beide hielden er altijd rekening mee dat er zo'n beetje op ieder moment iets mis zou kunnen gaan. "We vroegen elkaar al tijden geleden: wat is er nou echt belangrijk in het leven?"

