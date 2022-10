Amsterdam vraagt Amstelveen om mee te betalen aan onderhoud van Amsterdamse Bos

Een grote meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat Amstelveen gaat meebetalen aan het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos van 935 hectare ligt namelijk ook grotendeels in de gemeente Amstelveen en wordt ook veelvuldig door Amstelveners gebruikt.

Van de bezoekers aan het bos komt 26 procent uit Amstelveen en 42 procent uit Amsterdam. De rest komt uit de regio.

De gemeente Amsterdam maakte vorig jaar bekend miljoenen te gaan investeren in de renovatie van het Amsterdamse Bos. Maar dat is nog onvoldoende. Volgens indiener van het voorstel, Anke Bakker van de Partij voor de Dieren, is er zeven miljoen per jaar te kort voor het normale onderhoud van het bos.

"Amsterdam heeft al eerder geld vrijgemaakt, want het was nog erger. Dus hoog tijd dat Amstelveen mee gaat helpen, want zij genieten ook van het bos", zegt Bakker.

In de raad zei ze verder: "We willen het oppakken, maar het lukt niet. Er zijn veel gesprekken gevoerd met Amstelveen, en er is wel een bestuurlijke, maar nog geen financiële samenwerking."

Andere naam?

Bakker opperde ook een suggestie over de naam van het bos: "Het zou natuurlijk kunnen zijn dat Amstelveen bij een langdurige betaling een tweenamige titel wil. Misschien kunnen we de naam van het bos heroverwegen."

De wethouder staat positief tegenover het plan van de gemeenteraad. "Vorige week heb ik al voor het eerst een informeel gesprek gehad met mijn collega uit Amstelveen. Dat was constructief. Ik wil mij nog onthouden van de naamgeving. Ik heb het alleen even gehoord op dit moment."

"Wij kunnen nog geen uitspraken doen over een motie waar wij geen kennis van hebben genomen", reageert een woordvoerder van de gemeente Amstelveen.