Amsterdamse Jane Johnson (65) vermist, mogelijk slachtoffer misdrijf

De politie laat weten ernstige zorgen te hebben om de 65-jarige Jane Johnson. De Amsterdamse is vermoedelijk rond 10 september voor het laatst gezien, al is de politie nog niet helemaal zeker van die datum. Mogelijk is Johnson het slachtoffer geworden van een misdrijf.

Johnson was waarschijnlijk in de omgeving van haar woning aan de Jonge Roelensteeg, maar het is ook mogelijk dat ze daarna nog in de buurt van de Amsterdam Marina aan het IJ is geweest. Volgens de politie ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft de vermissing afgelopen maandag als 'urgent' aangegeven. Het komt graag in contact met mensen die Jane Johnson goed kennen of haar de afgelopen weken nog hebben gezien.