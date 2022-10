Na jaren staat het ornament op de Utrechtse Poort: 'de vaas heeft weer bloemen'

Er is jaren voor geknokt, maar eindelijk staat er weer een ornament op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting. Zondagmiddag werd het beeld onthuld aan de inwoners van de vestingstad.

Het originele beeld verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman speelden als kinderen op de poort en vonden dat de lege sokkel van de Utrechtse Poort er maar karig bijstond. Daarom besloten de heren zelf de handen uit de mouwen te steken om een nieuw ornament te plaatsen.

Lange weg

Het was een lange weg die de Naardernezen af hebben moeten leggen om een nieuwe versie van de 'Trofee van Wapens', zoals het ornament heet, terug te krijgen. "Al zeker vier jaar", zegt Wim. Begin 2020 begonnen de heren met geld inzamelen en aandacht vragen door ludieke acties.

Zo hebben Joop en Wim onder andere een geknutseld ornament op de poort gezet tijdens een bezoek van Pete Hoekstra, toenmalig Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op deze manier wilden ze aandacht vragen voor hun doel. En tijdens carnaval gingen ze in klederdracht met het geknutselde ornament door de straten van Naarden.

Toen het benodigde bedrag van 55.000 euro grotendeels binnen was gehaald ging het erg hard. Kunstenaar Willem Noyons kon eindelijk aan de slag om een nieuw ornament te maken. In mei van 2022 werd er geboetseerd, in september werd het brons gegoten en afgelopen donderdagochtend werd het ornament geplaatst op de sokkel die al decennia leeg stond.

Vaas en kraaien

In één van de allereerste reportages die NH Nieuws over het nieuwe ornament maakte noemde Wim de ornamentloze poort als 'een vaas zonder bloemen'. "Nu is de poort eindelijk weer een vaas met bloemen", zegt Joop trots.

Er was op het ornament zelfs nog ruimte voor een kleine verrassing voor Joop en Wim. Zonder het tegen de initiatiefnemers te vertellen had de kunstenaar Noyons twee kraaien in het beeld verwerkt, als symbolisch naar Joop en Wim. De bijnaam voor een Naardernees is namelijk een kraai. "Ja, verdomd!", reageert Wim verrast.