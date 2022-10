Rubriek De Wijkbewoner: Yvonne (66) 'weet haar buren te vinden als er wat is'

De geboren Amsterdamse Yvonne Touwslager (66) verhuisde in 1969 naar Amstelveen, waar ze in de Franciscus van Assisiëlaan ging wonen. Inmiddels woont ze in de Acacialaan, waar ze het goed naar haar zin heeft.

"Het is een heel leuke straat. We hebben goed contact met de buren. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar weten elkaar wel te vinden als er wat is." Ook op Burendag, waarvan vorige week de laatste editie werd gevierd, zoeken ze elkaar op. "Dan organiseren we met z’n allen een gezellige dag."

Bezig bijtje

Yvonne is gepensioneerd, maar weigert achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten. Zo past ze niet alleen geregeld op haar kleinkinderen, maar doet ze ook veel vrijwilligerswerk in het Maatschappelijk Ontmoetingscentrum (MOC) en het Amstelland Ziekenhuis.