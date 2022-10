Connexxion-bussen rijden steeds vaker niet of zijn overvol: 'Wij weten het ook niet meer'

Connexxion laat reizigers de laatste tijd veelvuldig in de kou of regen staan. Bussen in de IJmond en Haarlem zijn overvol, vaak te laat of gehaast. En dat is áls ze komen, want steeds meer bussen rijden (soms op het laatste moment) niet. Het zorgt voor irritatie bij reizigers en schaamte bij buschauffeurs.

"Van de week wachtte de chauffeur niet met optrekken en viel een oude vrouw bijna in het gangpad, ze kreeg de kans niet om te gaan zitten. De chauffeurs zijn zelf ook heel erg gestrest door de situatie hoe die nu is, denk ik."

Een mevrouw die in IJmuiden op Plein 1945 op de bus staat te wachten, vertelt: "eigenlijk weet je pas zeker dat je kan reizen als de bus om de hoek komt." Een andere vrouw zegt in het bushokje van dezelfde halte dat de chauffeurs van de bussen die wél op komen dagen haastig rijden.

Ook buschauffeurs zien dat er constant bussen uitvallen, of als ze wel gaan, overvol zijn. En zij trekken zich de problemen aan, blijkt uit een bericht van een chauffeur in de Facebookgroep 'Je bent IJmuidenaar als...'. Zij schrijft: "Excuses voor het slechte vervoer van de afgelopen twee weken. Ik en ik denk mijn medechauffeurs ook, schamen zich kapot."

Maar nu moeten de bussen weer volgens het volledige schema rijden en dat gaat mis. Ze schrijft: "Het personeel is er gewoon niet en dus is het onmogelijk alle diensten op te vullen. Wij hopen heel snel op een oplossing, maar alstublieft, tot die tijd, scheld ons niet uit, zoals we nu dagelijks meemaken. Wij weten het ook even niet meer."

"Het is precies zoals je zegt, dat hebben jullie ook gezien", zegt een woordvoerder van Connexxion als antwoord op vragen van NH Nieuws. Het bedrijf zit met de handen in het haar: "De problemen komen door een combinatie van factoren. We hebben te weinig mensen en het ziekteverzuim gaat in deze tijd van het jaar ook weer omhoog. Want met corona kan je als chauffeur niet in de bus zitten."

Zicht op verbetering is er op de korte termijn nauwelijks. "We zijn niet het enige bedrijf met personeelsproblemen, ook andere vervoersbedrijven zoeken mensen, en we vissen allemaal in dezelfde vijver", aldus de woordvoerder.

Strategisch

Connexxion probeert de uitval wel enigszins strategisch aan te pakken, maar dat lukt niet altijd, erkent de woordvoerder. "Op sommige trajecten gaat twee keer per uur een bus, die proberen we dan altijd te laten gaan. Als er zes bussen per uur op een traject gaan, dan is het in ieder geval iets minder erg als er één of twee uitvallen."

Maar het is vaak moeilijk om ad hoc buschauffeurs op de goede plek te krijgen. "Soms gebeuren er onderweg dingen, pech, of iemand valt ziek uit, waardoor de ene buschauffeur een bus niet op tijd van de juiste halte van zijn of haar collega kan overnemen."

Geen verbetering in zicht

Rover, een organisatie die opkomt voor reizigersbelangen, ziet het ook al niet snel beter worden met het OV in de IJmond en erbuiten. "Er zijn bij alle vervoerdersorganisaties problemen met personeel. En NS gaat de treindienstregeling vanaf december drastisch afschalen. Het zal de komende tijd waarschijnlijk niet veel beter worden, eerder slechter."