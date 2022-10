De Peiling: de hondenbelasting moet worden afgeschaft

In Zaanstad wordt de hondenbelasting afgeschaft, maar in veel andere gemeenten bestaat dat nog. De bedragen die gemeenten rekenen voor het houden van een hond verschillen behoorlijk. In Haarlem bijvoorbeeld kost je éérste hond 96 euro en in Hilversum zelfs 109. Een tweede hond is nog veel duurder. Moeten we daar niet eens van af?

De hondenbelasting is als inkomstenbron geschrapt uit de begroting van Zaanstad. Dat scheelt 75 euro voor wie één hond heeft en 125 euro voor elke andere hond op hetzelfde adres. Dat schrijft het NoordHollands Dagblad. De belasting op je viervoeter verschilt per gemeente en de verschillen in bedragen die ze vragen zijn groot. Zo hoef je in de ene gemeente niets te betalen en moet je in de andere meer dan 100 euro neertellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, maar dat plan is nog niet van de grond gekomen.

In Noord-Holland is Hilversum het duurst voor hondenbezitters. Daar betaal je voor een hond 109,20 euro belasting per jaar. Een tweede hond kost het baasje € 183,12. Voor een derde en volgende hond betaal je in Hilversum 251,04 euro belasting. In de gemeente Haarlem en Waterland moet je ook betalen voor je beestje, terwijl je in Amsterdam als hondenbezitter geluk hebt. Daar werd de belasting in 2016 afgeschaft.

Geen doelbelasting

De hondenbelasting stamt uit 1446 en is ooit ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze wel of geen belasting heffen en het is geen doelbelasting. Ze zijn dus niet verplicht om de opbrengst aan hondenfaciliteiten te besteden of aan het opruimen van poep. De opbrengst verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente en komt ten goede aan alle inwoners.

Is het een goed idee om de hondenbelasting overal af te schaffen of niet?