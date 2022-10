Dreiging confrontatie hooligans: fanzone en veiligheidsmaatregelen bij AZ-wedstrijd

Rondom de thuiswedstrijd AZ - Apollon Limassol in het AFAS stadion in Alkmaar vanavond gelden extra veiligheidsmaatregelen, meldt burgemeester Anja Schouten. Het gaat onder meer om preventief fouilleren, camera's en er is een fanzone voor de supporters uit Cyprus. Daarnaast heeft een aantal AZ-fans een stadionverbod.

De UEFA Conference League-wedstrijd begint om 21.00 uur. De politie heeft informatie waaruit blijkt dat onder de kopers van kaartjes voor de wedstrijd ook supporters van de harde kern van Apollon Limassol zitten.

"Zij staan er om bekend ook vuurwerk te gebruiken en een confrontatie met supporters van de tegenstander niet te schuwen", stelt de Alkmaarse burgemeester. Om AZ-supporters en mensen van Apollon Limassol zoveel mogelijk te scheiden zijn deze maatregelen genomen.

Fanzone met gyros

Op de Paardenmarkt is een fanzone ingericht waar fans van Apollon voor de wedstrijd kunnen verblijven. Dat is in de tent waar morgen en zaterdag de Alkmaar Ontzet-viering is. "We waren al bezig met de voorbereiding voor 7 en 8 oktober dus we konden snel schakelen toen de gemeente ons vroeg om de 1000 tot 1500 voetbalsupporters te ontvangen", vertelt Jefrem Groot, mede-organisator van de evenementen.

Vanaf het middaguur worden de Cypriotische supporters naar de grote, witte tent gebracht. Daar draaien deejays en is ook een gyros-corner ingericht - de club is van het Griekse deel van Cyprus. "We hebben ook veel beveiligers en de politie staat paraat. AZ-supporters zijn niet welkom."