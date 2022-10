Nieuwsblog: Sieps Skatepark in Wijk aan Zee moet er eind van het jaar zijn

De langverwachte skatebaan, die de Wijk aan Zeese Siep en zijn vrienden al een paar jaar graag willen, komt er einde dit jaar. Dat meldt zijn moeder Mirjam Durge op het Prikbord Wijk aan Zee op Facebook.

'Yes, Yes, Yes en heel veel hoera's!', jubelt ze. "het bericht van de gemeente komt nog", loopt ze alvast op de muziek vooruit, "maar we willen jullie toch al graag informeren."

Van de projectleider citeert zij de volgende tekst: "Aanstaande maandag 10 oktober beginnen de werkzaamheden. De aannemers zullen met een kraan het grondwerk en de fundering van de baan gereed maken, er wordt steenkorrel geleverd, rijplaten neergelegd en vandaag wordt de omleiding voor de fietsers netjes verzorgd."

"Vanaf 17 oktober start SkateOn met de daadwerkelijk bouw van het skatepark. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zal medio/eind december 2022 de skatebaan gereed zijn en officieel worden geopend."