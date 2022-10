Nesciobrug toch niet afgesloten: brug pas over twee weken dicht

De Nesciobrug, die Amsterdam en Diemen met IJburg verbindt, is de komende twee weken toch nog te gebruiken. De brug zou eigenlijk gisteren afgesloten worden vanwege werkzaamheden, maar de sluiting is uitgesteld.

Volgens Het Parool heeft de gemeente besloten het werk uit te stellen na klachten van omwonenden. "We willen eerst de tijd nemen om de omwonenden goed te informeren over de noodzaak van de reparatie, de planning en de omleidingsroute", zegt een woordvoerder tegen de krant. Volgens haar is dat 'in eerste instantie niet goed gegaan'.

De weg op de Westelijke Merwedekanaaldijk is verzakt en moet worden opgehoogd en opnieuw worden geasfalteerd. Naar verwachting zullen die werkzaamheden, die dus pas over twee weken beginnen, vier weken in beslag nemen.