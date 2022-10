Huizenmarkt koelt af: prijzen in de stad dalen licht

De prijs van een woning per vierkante meter in Amsterdam is ten opzichte van een kwartaal eerder met 5 procent gedaald. Het ging in het derde kwartaal van het jaar om een bedrag van 7.645 euro per vierkante meter.

De Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) zegt dat tegelijkertijd meer woningen aangeboden worden. "Ondanks de vele onzekerheden in de markt is er slechts een lichte daling in het aantal transacties en de transactieprijzen te zien." In alle stadsdelen van Amsterdam was de mediane verkochte woningprijs per vierkante meter lager dan het vorige kwartaal. De daling varieert tussen de 1,7 procent in Zuidoost (vierkantemeterprijs 4.684 euro) tot 6,6 procent in Zuid (vierkantemeterprijs 8.639 euro). Meeste huizen verkocht In Zuid werden de meeste huizen verkocht. Het waren er 404. Daarna volgden West met 387 woningen en Oost met 342 woningen. In Zuidoost werden de minste huizen verkocht: het waren er 64.

Gemiddeld stonden woningen 28 dagen te koop in het derde kwartaal. Dit is een stijging van vier dagen ten opzichte van zowel het tweede als het eerste kwartaal van dit jaar. De prijsdaling heeft volgens de MVA enkel plaatsgevonden bij appartementen. De mediane vierkantemeterprijs van alle andere woningtypen steeg afgelopen kwartaal nog wel, variërend tussen de 1,2 procent (hoekwoning) en 15,1 procent (vrijstaand). Overigens bestaat 83 procent van het Amsterdamse woningaanbod uit appartementen. Vraagprijs lager Woningen werden ook voor iets minder geld aangeboden. De mediane vraagprijs van een woning is het afgelopen kwartaal gedaald met 4,4 procent van 662.000 euro naar 626.000 euro.

Hoewel er meer woningen werden aangeboden, werden er dus minder verkocht. In de hele stad ging het om 1778 woningen. Dat is een daling van 10 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en ook ten opzichte van een jaar geleden. Van het totaal aantal verkochte woningen werd 79 procent boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder lag dat percentage nog op 90 procent.

Quote "Onze leden geven aan dat het belangrijk is de juiste vraagprijs te stellen in combinatie met een goede woningpresentatie" Jerry Wijnen, Makelaarsvereniging Amsterdam

Jerry Wijnen, voorzitter van de MVA, zegt dat het aantal kijkers tijdens bezichtigingen afneemt. Het zijn er volgens hem nog wel genoeg. "Dit wordt mede veroorzaakt doordat de gemeente Amsterdam een grote aantrekkingskracht heeft op de internationale koper. Onze leden geven aan dat het belangrijk is om de juiste vraagprijs te stellen in combinatie met een goede woningpresentatie." Hij noemt de woningmarkt in de stad nog steeds ongezond, omdat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. "Voor de starter is onze hoofdstad, zonder hulp, nog altijd onbereikbaar. Wij spreken de hoop uit dat de nieuwe wethouder Wonen extra gas zal geven op het ingewikkelde woningdossier."